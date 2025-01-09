نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "، القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره مايوركا، مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

حيث ستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا؛ مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا مع نظيره برشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في موسمه الحالي، بعدما تغلب البرسا على أتليتك بيلباو بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، عبر شبكة قنوات mbc masr وقنوات SSC sports السعودية، وتحديدًا قناة mbc masr 2 وssc5.

تردد قناة MBC مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز: 27500