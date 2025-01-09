نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور: جلسة تحسم مصير إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا.. ومحمود علاء يحدد وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا كشف في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور حقيقة وجود أزمة مع جون إيبوكا مهاجم الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" حسب المصدر فإن كل ما يُقال بشأن أزمة المستحقات للمهاجم جون إيبوكا غير صحيحة تمامًا".

وأضاف:" المصدر قال نصًا "اشمعنا هو اللي هيكون له مستحقات وباقي اللاعبين لا".

وأكمل:"سيكون هناك جلسة مع اللاعب ووكيله من أجل تجديد عقده مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك عرضًا من الدوري الليبي وسوف نعقد جلسه معه لمعرفة رغبته في التجديد والاستمرار مع الفريق أم الرحيل إلى الدوري الليبي".

خالد الغندور: محمود علاء يحسم وجهته خلال أيام

قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمود علاء يستعد لحسم موقفه من العروض المقدمة له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "محمود علاء رحل عن نادي السويحلي الليبي وهو الأن دون نادٍ، واللاعب يمتلك ٣ عروض من أندية الدوري الممتاز".

واختتم:" محمود علاء حاليًا يدرس العروض من أجل تحديد وجهته خلال أيام قليلة بعدما رفض فكرة العودة للدوري الليبي من جديد".