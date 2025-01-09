نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتجه إلى نيجيريا استعدادًا لموقعة حاسمة أمام إنيمبا في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجهت بعثة المصري البورسعيدي إلى نيجيريا استعدادا لمباراة الفريق أمام أنيمبا النيجيري بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وتقام هذه المواجهة في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.



تضم بعثة المصري البورسعيدي 39 فردا ويترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم الصومالي مكون من حكم الساحة عمر عبد القادر، معه مساعد الحكم الأول سليمان بشير، ومساعد الحكم الثاني علي محمود فيما يقوم أحمد حسن بمهام الحكم الرابع.