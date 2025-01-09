نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف النصر نظيره الأخدود، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز "روشن"، لموسم 2024-2025.

ويحتضن ملعب الأول بارك معقل العالمي، المواجهة القوية بين النصر والأخدود، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن، برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة، بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: بوشل - لابورت - سيماكان - الغنام.

▪︎خط الوسط: بروزوفيتش - الخيبري - أوتافيو.

▪︎خط الهجوم: ساديو ماني - أنجيلو - كريستيانو رونالدو.

موعد مواجهة النصر والأخدود في دوري روشن

تقام المواجهة يوم الخميس 8 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة مساءٍ بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة النصر والأخدود في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن، لموسم 2025/2024، وتحديدا على قناة SSC SPORTS 1HD.