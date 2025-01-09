“طرق دبي” تعلن تأهل 5 تحالفات لتحدي “التنقل ذاتي القيادة 2025”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تأهل 5 تحالفات ومؤسسات عالمية ومحلية وشركة رائدة، للمرحلة النهائية، في الدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، التي تقام تحت شعار “حي دبي للتنقّل ذاتي القيادة”، تنافست خلالها الشركات في تجسيد منطقة نموذجية تشمل وسائل نقل متعددة ومتكاملة في منطقة واحدة، وتسمح لسكان تلك المنطقة باختيار وسيلة النقل أو التنقل التي تتناسب معهم وتقدم الخدمة الجيدة لهم، وذلك بهدف تصميم نموذج عالمي للمدن في مجال التنقل ذاتي القيادة.

وبحسب “وام”، سيتم إعلان أسماء الفائزين خلال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي سيعقد في سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأهلت وفقا لقرار لجنة التحكيم العالمية خمس تحالفات وشركات محلية وعالمية، للمنافسة على المرحلة النهائية، هي تحالف “WeRide / Deutshe Bahn” من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والصين، وتحالف “BrightDrive /eVersum /Shiptec /SeaBubbles” من سويسرا، وفرنسا، والإمارات، والنمسا، وتحالف “Orcauboat / PIXMOVING / Heriot-Watt University Dubai” من الإمارات والصين وتحالف “SURAA / Arti” من النمسا، إضافة إلى الجهة المرشحة الخامسة وهي شركة “Zelos”، من سنغافورة.

وسَتُجرى في الفترة القادمة اختبارات ميدانية في مقرات الشركات المتأهّلة في بلدانها، حسب المعايير والإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، وسَيُعلَنُ اسم الجهة الفائزة خلال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في سبتمبر المقبل.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وإنه بات منصة عالمية تستقطب أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، عبر جلسات حوارية وندوات وورش عمل للتعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، مشيراً إلى أن الدورة الرابعة شهدت مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية؛ إذ تجاوزت طلبات المشاركة في التحدي العدد المستهدف بنسبة 170%.

وأضاف، أن هدف التحدي هو التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف التعامل مع التحديات الحالية، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية، والازدحام المروري، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، موضحًا أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في إستراتيجية الهيئة التي تعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للتحدي وضعت معايير لتأهيل المتقدمين، أهمها مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية والمهارات والخبرات ذات الصلة، ثم تم تقييم المشاركين في الفئات المختلفة وفقاً لأدائهم في عدة اختبارات بناء معايير القدرة والخبرة الفنية وتشمل، بناء المركبات، والمرونة، وتكنولوجيا التنقل الذاتي، ونظام القيادة والتحكم. والبعد التجاري ويتضمن، قابلية التشغيل، والقيمة المضافة، والارتباط باحتياجات إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة. والتشغيل والخدمة ويشمل، الحلول المبتكرة، وطريقة التشغيل، والقدرة على تقديم الخدمات، وساعات العمل، والتكامل بين وسائل التنقل الذكي.