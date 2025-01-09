نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح نظام البكالوريا المصرية:امتحانات مرنة تقييم مستمر و4سنوات كحد أقصى للمرحلة الرئيسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ملامح نظام البكالوريا المصرية: امتحانات مرنة تقييم مستمر و4 سنوات كحد أقصى للمرحلة الرئيسية.."نظام جديد يغير ملامح الثانوية العامة.. ما هي البكالوريا المصرية؟".

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد بديل الثانويه العامه

شهد اجتماع مجلس الوزراء المصري، الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكشف تفاصيل "نظام البكالوريا المصرية"، البديل المرتقب للثانوية العامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، أن هذا النظام الجديد سيُطبق على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي القادم، في خطوة تعكس رؤية تطوير التعليم لمواكبة التطورات العالمية.

تعرف على فلسفة نظام البكالوريا المصرية الجديد

تعليم متعدد ومتكامل النظام الجديد يسعى إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، بدلًا من الاعتماد على التلقين والحفظ التقليدي.

وأكد الوزير أن فلسفة البكالوريا تعتمد على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية في إطار تعليمي متكامل، مع تطبيق التقييم المستمر لتطوير الأداء على مدار عامين دراسيين على الأقل.

نظام البكالوريا المصرية

تفاصيل النظام الجديد نظام البكالوريا المصرية

يتألف نظام البكالوريا المصرية من مرحلتين:

1. المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): مواد أساسية تدخل ضمن المجموع، مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

• مواد إضافية خارج المجموع، تشمل البرمجة وعلوم الحاسب واللغة الأجنبية الثانية.

2. المرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي): مواد أساسية لجميع الطلاب مثل اللغة العربية والتاريخ المصري.

•مواد تخصصية تتنوع بين: الطب وعلوم الحياة (الأحياء والكيمياء).

• الهندسة وعلوم الحساب (الفيزياء والرياضيات).

•الأعمال (إدارة الأعمال والاقتصاد).

• الآداب والفنون (علم النفس والجغرافيا).

فرص متعددة ومرونة أكبر نظام البكالوريا المصرية الجديد

يتاح للطلاب دخول الامتحانات مرتين سنويًا، مما يمنحهم مرونة في تحسين نتائجهم.

الامتحان الأول مجاني، فيما تبلغ رسوم الإعادة 500 جنيه لكل محاولة إضافية.

كما يُسمح بإعادة الامتحان في أي عام دراسي، ما يتيح للطلاب فرصًا موسعة لتطوير مساراتهم التعليمية.

إقرأ أيضًا..تعليم سوهاج: الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي للمدارس الرسمية والمتميزة للغات

نقاش واسع وخطة لتطبيق نظام الثانويه العامه الجديد البكالوريا

ختم الاجتماع بنقاشات موسعة حول النظام الجديد، حيث أبدى الوزراء موافقة مبدئية عليه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لدراسة آليات التنفيذ وصياغة خطة نهائية تُطرح في حوار مجتمعي قبل بدء التطبيق الرسمي.

نظام البكالوريا المصرية يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، بتقديم نظام تعليمي مبتكر يتسم بالمرونة والاعتراف الدولي، ويعد بمستقبل تعليمي أكثر شمولية وتقدمًا.