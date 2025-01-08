نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري يتراجع 16% إلى 3.66 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 05:09 مساءً - انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 16% خلال شهر أكتوبر 2024، لتصل إلى 3.66 مليار دولار، مقارنة بـ 4.36 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء هذا الانخفاض مدعوماً بارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 21.3% خلال أكتوبر الماضي، حيث سجلت 4.07 مليار دولار.

ويُعزى ذلك إلى زيادة قيمة الصادرات لبعض السلع، من أبرزها: منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 121.5%، والنفط الخام بنسبة 31.7%.

في المقابل، شهدت الواردات المصرية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% خلال شهر أكتوبر، حيث بلغت 7.73 مليار دولار، نتيجة زيادة قيمة واردات بعض السلع، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي ارتفع بنسبة 382.7%.

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