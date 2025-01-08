ارتفاع العجز التجاري لأمريكا إلى 78.2 مليار دولار في نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 01:11 مساءً - العربية.نت_ أكدت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز التجاري في نوفمبر إلى 78.2 مليار دولار مقابل 73.6 مليار دولار خلال أكتوبر، وفقًا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 78 مليار دولار مقارنة بـ 73.8 مليار دولار في أكتوبر وفقًا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع العجز التجاري على خلفية زيادة الواردات بنسبة 3.4% إلى 351.6 مليار دولار، في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 2.7% إلى 273.4 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).