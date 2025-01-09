أحمد عيد عبدالملك: أفضل بقاء بيرسي تاو في الأهلي.. والزمالك سيعاني أمام أبو قير

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين الذين انضموا للدوري المصري في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" سيف الجزيري دماغه ليست مع الزمالك، وكان لا يشارك بصفة غير منتظمة، وفي حالة تواجدي كنت سأبحث عن مهاجم أخر".

وتابع:" المهاجم المحترف في الزمالك، يجب أن يكون هداف الدوري أو رقم 2 في ترتيب الهدافين".

وواصل:" كنت أرى أنه من الأفضل بقاء بيرسي تاو، في الأهلي، في ظل الظروف التي يعاني منها النادي، ولكن في حالة ضم لاعب آخر لا توجد مشكلة من رحيله".

وشدد أحمد عيد عبد الملك:" رضا سليم، من الأجنحه المميزة التي تواجدت في الدوري المصري في الفرة الأخيرة، ولكنه لم يحصل على فرصة مع الأهلي، رغم أن الأهلي كان يعاني من أزمة في الوينجات،".

أحمد عيد عبدالملك: الزمالك سيعاني أمام أوقير للأسمدة

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع أبوقير للأسمدة في كأس مصر، ستكون صعبة.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" لا يوجد نادي في مصر يوجد به فلوس سوى الأهلي، ولا يوجد نادي في مصر يكسب من فريق الكرة".

وتابع:" المنافسة في ألعاب الصالات بين الأندية في الفترة الأخيرة أصبحت مثيرة، وخاصة بين الأهلي والزمالك، والأهلي تعاقد مع أوجستي بوش مدرب الزمالك السابق، وهناك منافسة وأرقام كبيرة معروض لضم أنس أسامة لعب الاتحاد السكندري".

وأكمل:" مباراة أوقير للأسمدة صعبة، والفريق ويقدم نتائج ممية في الدرجة الثانية، ويمتلك مدرب جيد، وعلى الزمالك احتراف الفريق، وأتوقع فوز الزمالك".

وأتم" أبوقير حقق الفوز على المقاولون العرب، متصدر دوري المحترفين 3-0، وأتوقع فوز الزمالك بفارق هدف".