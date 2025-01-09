نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: الأهلي اقترب من ضم ثنائي زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الأهلى أقترب من ضم مصطفى زيكو أو عبدالرحمن البانوني لاعبى زد.

وواصل كريم حسن شحاتة، فى تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على شاشة قناة الحياة، أن هناك خلاف بين لجنة التخطيط بالأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق، على اللاعب الأفضل للانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف كريم حسن شحاتة، أن كولر يرغب في ضم البانوني ولجنة التخطيط تفضل مصطفي زيكو.

فيما أكد كريم حسن شحاتة، أن مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في دور ال32 من كأس مصر لن تكن سهلة على المارد الأبيض، وأبوقير للأسمدة من الفرق القوية في دوري المحترفين.

وأضاف كريم حسن شحاتة، أن مباريات الكأس صعبة على جميع الفرق وهناك مباريات تحدث بها بعض المفاجآت مثلما حدث في مواجهتى تيم أف سى فاز على فريق الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب فاز على بتروجيت.