دونالد ترامب: استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار لدعم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:12 صباحاً - العربية.نت_ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، عن استثمار جديد يبلغ 20 مليار دولار لإقامة مراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في بام بيتش بولاية فلوريدا إن المستثمر هو الملياردير الإماراتي حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية.

وقدم ترامب سجواني باعتباره “أحد أكثر قادة الأعمال احتراما في الشرق الأوسط، بل العالم”، وفق ما نقلته “”.

وعلى مدى العام الماضي تسابقت شركات تكنولوجيا كبيرة لإنشاء مراكز بيانات ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي.بي.تي لشركة أوبن أيه وبرنامج جيميني لشركة غوغل، وهي تطبيقات تحتاج إلى قدرات حوسبة هائلة.

وقالت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي إنها ستنفق نحو 80 مليار دولار في السنة المالية الحالية لزيادة قدراتها في الذكاء الاصطناعي.

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وإجمالا، تشير تقديرات شركة ماكنزي إلى أن الإنفاق العالمي على شراء وتركيب الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمراكز البيانات سيتخطى على الأرجح 250 مليار دولار بحلول عام 2030.