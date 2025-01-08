نادي بازل السويسري يغازل محمد صلاح وسط غموض حول موقفه مع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 11:24 مساءً - غازل نادي بازل السويسري نجمه السابق المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بعد تألقه الكبير مع الريدز وسط غموض حول موقفه من الاستمرار مع قلعة أنفيلد.

ويعتبر بازل السويسري نقطة انطلاق محمد صلاح في الاحتراف الأوروبي، حيث انضم له عام 2012 قادما من المقاولون العرب المصري، ليبدأ رحلة التألق في ملاعب أوروبا.

ونشر حساب نادي بازل عبر حسابه على منصة إكس صورة لصلاح بقميص النادي خلال احتفاله بأحدف الأهداف، وعلق عليها: «الأبواب دائما مفتوحة لك».

وأعلن صلاح في تصريحات صحفية سابقة أنه يخوض حاليا عامه الأخير مع النادي الذي قضى بين جدرانه ثماني سنوات بداية من عام 2017، وينتهي عقد صلاح 32 عاما مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وقضى صلاح موسمان مع بازل من 2012 لـ2014 قبل انضمامه لتشيلسي الإنجليزي، وشارك صلاح مع بازل في 79 مباراة بكل البطولات، وسجل 20 هدفا وصنع 17 أخرى.

وتوج المصري بلقب الدوري السويسري مرتين مع بازل، وتوج معهم بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري.

وتعد محطة بازل الأولي في مسيرة صلاح داخل ملاعب أوروبا ، حيث انتقل إلى النادي السويسري موسم 2012-2013، وشارك في 79 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا.

ولعب بازل ضد تشيلسي الإنجليزي خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، واستطاع النجم المصري أن يهز شباك البلوز ذهابًا وإيابًا بهدف في كل مباراة، ليلفت أنظار جوزيه مورينيو مدرب البلوز وينتقل إلي البلوز.