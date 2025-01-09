مانشستر سيتي وعمر مرموش .. الكشف عن تطورات جديدة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن تحرك مانشستر سيتي، لضم النجم المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن السيتي يريد ضم مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت الشبكة، أن النادي الألماني سيطلب 80 مليون يورو للموافقة على رحيل مهاجمه المصري، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

ولكن النادي الإنكليزي ووكلاء اللاعب يرون أن إتمام الصفقة مقابل 50 أو 60 مليون يورو، أكثر واقعية، وفقاً للشبكة.

جدير بالذكر، أن مرموش يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2027.