تامر حسني يثني على موهبة هنا الزاهد في مسلسل “إقامة جبرية”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أشاد الفنان المصري تامر حسني بأداء زميلته الفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الجديد “إقامة جبرية”، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه الأول على منصة “WATCH IT”.

عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وجه تامر رسالة تهنئة إلى هنا الزاهد، معرباً عن إعجابه بأدائها المتميز في المسلسل، واصفاً إياه بالعمل الذي سيحقق نجاحاً كبيراً.

دعم الزملاء في الوسط الفني

تعتبر هذه التهنئة تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمع بين النجوم في الوسط الفني، ودعماً متبادلاً بينهم. وتعد مثل هذه المبادرات من شأنها أن تعزز روح التعاون والتكاتف بين الفنانين.

مسلسل “إقامة جبرية”:

يُذكر أن مسلسل “إقامة جبرية” يضم نخبة من النجوم إلى جانب هنا الزاهد وأحمد حاتم، من بينهم صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي. ويحظى المسلسل بإقبال كبير من الجمهور لما يقدمه من قصة مشوقة وأداء متميز من أبطاله.