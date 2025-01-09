ريهام حجاج تستعد لرمضان بمسلسل “أثينا” وسط قصة حب رومانسية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهدت الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً بين النجمة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعدما نشر الأخير صورة رومانسية لهما عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها بكلمات الحب والإعجاب.

ردت ريهام حجاج على رسالة زوجها بكلمة واحدة هي “حبيبي”، مما أثار إعجاب الجمهور وتفاعلهم الكبير مع هذا المظهر الرومانسي من الثنائي.

حملة تفاعل واسعة على السوشيال ميديا

وانهالت التعليقات الإيجابية على منشور محمد حلاوة، حيث أشاد المتابعون بحبهما وبرمزيتهما الرومانسية. في الوقت نفسه، حذر البعض من الحسد، متمنين لهما دوام السعادة والاستقرار.

ريهام حجاج تستعد لرمضان

بالتزامن مع حياتها الشخصية المفعمة بالحب والسعادة، تستعد ريهام حجاج لخوض منافسات الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسل “أثينا”. يشاركها في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم محمود قابيل وسوسن بدر وأحمد مجدي.

هذا وتكتتم أسرة المسلسل حتى الآن عن تفاصيل القصة والأحداث، مما زاد من الشوق لدى الجمهور لمتابعة هذا العمل الدرامي الجديد.