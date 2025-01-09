بشكل رسمي .. مودريتش يغيب عن مواجهة ريال مايوركا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 12:56 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، عن غياب قائده، لوكا مودريتش، عن لقاء ريال مايوركا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام المباراة على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم.

وأوضح النادي الملكي أن سبب غياب مودريتش يعود لإصابته بعدوى فيروسية، موضحاً أن موعد عودته للمشاركة مع الفريق، يعتمد على سرعة تعافيه..

خلال الموسم الحالي، شارك مودريتش في 28 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، بإجمالي (1202 دقيقة)، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.