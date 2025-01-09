الكشف عن موقف بايرن ميونخ من تجديد عقد مولر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف بايرن ميونخ من تجديد عقد توماس مولر، والذي ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي ألمانيا” فإن البافاري ينتظر قرار توماس مولر، حول رغبته بالاستمرار.

وأوضحت الشبكة، أن بايرن ميونخ لم يقدم أي عرض رسمي لمولر، حتى الآن، بانتظار أن يحدد اللاعب مستقبله.

وفي حال قرر اللاعب الاستمرار وعدم اعتزال كرة القدم، فإن بايرن ميونخ سيقدم عرضاً له لمدة موسم إضافي.

خلال الموسم الحالي، شارك مولر في 22 مباراة بمختلف المسابقات مع البافاري، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.