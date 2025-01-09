تنظيم ملتقى ثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 12:32 مساءً - نظَّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالية مميزة احتفاء بيوم الثقافة المصرية، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس، ويأتي هذا الحدث في إطار الحرص على تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، ودعم القيم الإبداعية لدى المجتمع.

بدأ اللقاء بمحاضرة للدكتور حسن خليل، مدير عام تجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ أكد أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نافذة مصر على العالم الإسلامي، وأن الله -عزوجل- قيض للمجلس رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأشار إلى أن المجلس منذ نشأته يعمل بجناحين؛ إصدارات المجلس، والأنشطة الثقافية والعلمية التي يعقدها. إذ يعقد المجلس الصالونات الثقافية، وإحياء كتب التراث، وإقامة معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وأوضح سيادته أن من إصدارات المجلس القيمة؛ كتاب سبل الهدى والرشاد، الذي يعد من أكبر الموسوعات؛ إذ يشتمل على ثلاثة عشر مجلدًا، وموسوعة الفقه الإسلامي في ستينيات القرن الماضي، وكذلك مجلتي منبر الإسلام والفردوس.