بدء عملية التصويت في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 12:32 مساءً - بدأ النواب اللبنانيين إجراءات التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، في الجلسة العامة للبرلمان اللبناني التي انطلقت اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وشهد مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة، مشادات كلامية بين أعضاء المجلس أثناء جلسة انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية حسمها تدخل "بري" بالإعلان عن التصويت على اختيار الرئيس.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري افتتح، جلسة للاستماع لآراء عدد من أعضاء مجلس النواب حيث دخل في سجالات كلامية وصلت إلى حد التطاول والسباب لاعتراض بعض النواب على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون والذي شدهت الساعات الماضية توافقًا على اختياره كرئيس للبلاد.

وانطلقت منذ قليل، جلسة عامة داخل البرلمان اللبناني، لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

أفاد أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، اليوم الخميس، بوصول أكثر من 100 عضو لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.