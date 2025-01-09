ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة: دول التعاون تؤكد ضرورة احترام سيادة سورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 10:30 صباحاً - أكدت الكويت يوم أمس الأربعاء حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلال وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو مع احترام التنوع الديني والثقافي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت تحت عنوان «الحالة في الشرق الأوسط» وذلك لبحث المسارين السياسي والإنساني في سورية.

وقال البناي إن دول مجلس التعاون عقدت في الكويت أواخر شهر ديسمبر الماضي الاجتماع الاستثنائي الـ46 لمتابعة التطورات القائمة في كل من سورية ولبنان، حيث جدد أصحاب المعالي التأكيد على ضرورة أن تكون سورية آمنة ومستقرة.

وأضاف «نحن لم نقرر المشاركة اليوم إلا للتأكيد على عزمنا مساعدة سورية سياسيا واقتصاديا وتنمويا وكذلك إنسانيا»، مستعرضا عددا من المبادىء الاساسية التي تؤكد عليها دول مجلس التعاون في التعامل مع الأزمة السورية.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلال وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو مع احترام التنوع الديني والثقافي، كما تؤكد تأييدها لدعم الانتقال السياسي الشامل والجامع ودعم المصالحة الوطنية وجهود إعادة بناء الدولة وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بمشاركة جميع أطراف مكونات الشعب السوري وذلك لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون بدعم من الأمم المتحدة.

وأفاد البناي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد كذلك على أن استقرار سورية يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن دول المجلس ترفض رفضا قاطعا اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سورية وتدعو لانسحابها بشكل فوري من الأراضي السورية المحتلة، كما تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية وتدين من جانبها عمليات توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وأشار الى أن دول المجلس تدعو الى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق، كما تؤكد جديتها وعزمها على دعم سورية والأخذ بيد الشعب السوري الشقيق والوقوف معه على كافة المستويات.

وفي ختام كلمته، توجه البناي إلى مجلس الأمن بالقول «نجدد التأكيد على استعدادنا التام لدعمكم وفريقكم في تيسير أعمال المجلس للشهر الجاري والمحافظة على صون السلم والأمن الدوليين»، معربا عن تأييد دول مجلس التعاون الخليجي للبيان الذي ألقاه المندوب الدائم لمصر نيابة عن المجموعة العربية متمنيا التوفيق للجزائر على توليها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.