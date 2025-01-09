تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسط جني أرباح بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتقرير للوظائف من المقرر صدوره غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2659.62 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2678.30 دولار.
وسجل الذهب أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة الماضية بعد تقرير جاء أضعف من المتوقع للتوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 952.95 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 926.50 دولار.
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