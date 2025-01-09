بدء توافد النواب اللبنانيين للمشاركة فى جلسة انتخاب الرئيس الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 11:32 صباحاً - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ببدأ توافد النواب إلى ساحة النجمة، للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيل بري، الكتل النيابية، لانتخاب الرئيس، في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العاملة في لبنان من عرب وأجانب.

وأوضحت الوكالة، اليوم الخميس، أنه عندما يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته الدستورية، سيقام احتفال في القصر الجمهوري في بعبدا، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم، ولدى وصوله إلى مدخل القصر، آتيا من مجلس النواب في موكب رسمي، تعزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، ويحيي العلم اللبناني.

وأضافت أنه في هذا الوقت، يرفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس بعدها يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري.

وتطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس، بينما تطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها للمناسبة ،بعد ذلك، يصافح الرئيس المنتخب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمديرين العامين في الرئاسة وقائد لواء الحرس الجمهوري، ثم ينتقل الى صالون السفراء وسط صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث تلتقط له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة، لينتقل بعدها الى مكتبه حيث يتسلم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الاكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الارز الوطني، وتلتقط له الصور مرتديا الوشاح ومتقلدا القلادة.