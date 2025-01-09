البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد بجولة الاقتراع الأولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 01:30 مساءً - أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في اختيار رئيس جديد للبلاد، بعد أن فشلوا في الإجماع على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون كرئيس للبلاد، في الجولة الأولى من التصويت.

وحصل جوزيف عون على 71 صوتًا من أصوات أعضاء مجلس النواب.

ورفع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري الجلسة لمدة ساعتين للتشاور قبل الجولة الثانية من الاقتراع.

وكشف مجلس النواب اللبناني أن 128 نائبًا أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وأفاد أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأنه من المقرر أن تعقد جولة ثانية لمجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية يفوز خلالها من يحصل على الأغلبية البسيطة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنه يتعين حضور 86 نائبًا للجولة الثانية لاكتمال النصاب القانوني.

وترأس الجلسة، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وشهدت بداية الجلسة مشادات وتراشقات لفظية متبادلة بين نواب في البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إذ اعترض عدد من النواب اللبنانيين مسبقًا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبنان.

يشار إلى أن منصب الرئيس شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 30 أكتوبر 2022.

وأدى الخلاف المستحكم بين الكتل النيابية المنتمية إلى تعذر انتخاب رئيس على مدى 12 جلسة عقدت منذ انتهاء ولاية عون.

ووفق أحكام الدستور اللبناني، يتألف مجلس النواب 128 نائبًا، وينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين على الأقل، أي بتصويت 86 نائبًا في الدورة الأولى، أو يكتفي بالأغلبية المطلقة أو ما يعرف في لبنان بالنصف (+1)، أي 65 نائبًا، في الدورات التالية وفقًا للمادة التاسعة والأربعين من الدستور.

وبحسب الدستور، فإن الدورات التي ينتخب فيها رئيس جديد للبنان بالأغلبية المطلقة، تحتاج أيضًا لحضور ثلثي البرلمان في قاعة المجلس، أي بحضور ستة وثمانين نائبًا، الأمر الذي تعذر تأمينه في الجلسات السابقة.