نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في السينمات.. عرض فيلم الدشاش غدًا بدور العرض السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد نجاحا كبيرا بعدما عرض الأسبوع الماضي في السينمات المصرية، وتصدر شباك التذاكر من اول يوم عرض.

عرض فيلم الدشاش غدًا بدور العرض السعودية

وتستقبل السينمات السعودية والعربية الدشاش غدًا الخميس، حيث سافر سعد وأبطال العمل خلال الساعات الماضية إلى السعودية للاحتفال بعرض الفيلم هناك.

قصة فيلم الدشاش

وتدور احداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية بدير الدشاش وهو رئيس عصابة ويملك ملهى ليلي، وتمر حياته بالعديد من التقلبات ويسعى للتوبة، فيما تظهر زينة بشخصية فتاة شعبية اسمها صفاء، وتجسد نسرين طافش دور لبنى وهي زوجة محمد سعد بالعمل.

عودة التعاون بين محمد سعد وزينة

ويمثل فيلم الدشاش عودة التعاون بين محمد سعد وزينة منذ 17 عامًا، حيث سبق واجتمعا في فيلم بوكشاش من إنتاج عام 2008، وحقق العمل وقتها نجاحًا ملحوظًا، وشارك في بطولته عزت أبو عوف، أحمد راتب، يوسف فوزي، وسعيد طرابيك، ومن تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد وإخراج أحمد يسري.

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو، حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.