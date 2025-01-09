هل تؤكل الكبدة نيئة؟!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 03:55 صباحاً - فوائد الكبدة الصحيّة

تُعتبر الكبدة من الأطعمة المغذية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. تُعد مصدرًا غنيًا بالحديد، الزنك، والنحاس، بالإضافة إلى فيتامينات B12 وA. هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، دعم الرؤية الصحية، والمساهمة في إنتاج الطاقة.

القيمة الغذائية للكبدة

تحتوي الكبدة على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية، ومن بينها:

الحديد: يسهم في نقل الأكسجين عبر الدم ويمنع فقر الدم.

البروتين: مهم لبناء العضلات والأنسجة.

الفيتامينات: خاصة فيتامين B12 وفيتامين A اللذان يعززان صحة الأعصاب والجلد.

أحماض الفوليك: تساهم في وظائف الدماغ وتخفض مستويات الهوموسيستئين في الدم.

هل تناول الكبدة نيئة آمن؟

يُفضل الكثيرون طهي الكبدة قبل تناولها لضمان التخلص من أي بكتيريا أو طفيليات قد تكون موجودة، حيث يُعتبر الكبد عضوًا يتعرض للكثير من السموم والميكروبات. تناول اللحم النيئ، بما في ذلك الكبدة، قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الغذائية مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

التوصيات الصحية لتناول الكبدة

لحماية صحتك والاستفادة القصوى من الفوائد الغذائية للكبدة، يُفضل اتباع النصائح التالية:

الطهي الجيد: التأكد من طهي الكبدة بشكل جيد حتى تختفي أي آثار للون الزهري.

شراء المنتجات الطازجة: اختر دائمًا الكبدة من مصادر موثوقة لضمان الجودة العالية.

غسل اليدين والأسطح: بعد التعامل مع الكبدة النيئة، يجب غسل اليدين جيدًا لتجنب نقل أي جراثيم.

البدائل الآمنة لتناول الكبدة

إذا كنت من محبي تناول اللحوم بشكل صحي وآمن دون المخاطرة، يمكنك تجربة بدائل التحضير التي تزيد من الأمان الغذائي عند تناول الكبدة. يمكنك شويها أو سلقها ما يحفظ قيمتها الغذائية ويعزز من نكهتها دون تعريض الصحة لأي مخاطر.