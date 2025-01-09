5 استخدامات للتفاح ليس لها علاقة بالطعام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 03:55 صباحاً - اكتشف استخدامات لا تصدق للتفاح خارج المطبخ

عندما نفكر في التفاح، يكون أول ما يخطر ببالنا هو الطعم اللذيذ والاستخدامات المتنوعة في الأطباق والحلويات. لكن، التفاح ليس محصوراً فقط في عالم الطهي. في الحقيقة، هناك العديد من الاستخدامات المبتكرة للتفاح التي قد تذهلك. دعنا نستعرض بعض منها:

1. التفاح كنظافة منزلية

بديل طبيعي للمنظفات الكيميائية

هل فكرت يوماً في استخدام التفاح كمنظف طبيعي؟ يمكن استخدامه لإزالة البقع وتنظيف الأسطح في منزلك. يمكنك ببساطة فرك نصف حبة تفاح على الأسطح المراد تنظيفها ومن ثم فركها بقطعة قماش مبللة للحصول على لمعة ونظافة غير متوقعة.

2. استخدام التفاح لصحة الجلد

قناع تفاح مغذي

يمكن للتفاح أن يكون جزءاً من روتين العناية بالبشرة لديك. قومي بتحضير ماسك عن طريق هرس حبة تفاح ومزجها مع القليل من العسل. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لعدة دقائق قبل غسل وجهك. سيساعد هذا القناع على ترطيب بشرتك ومنحها إشراقة طبيعية.

3. التفاح في مشاريع الديكور

إضافة جمالية للمكان

استغل جمال ألوان التفاح المختلفة كجزء من ديكور منزلك. يمكنك وضع مجموعة من التفاح في وعاء زجاجي شفاف ووضعه كقطعة مركزية على طاولة الطعام أو في غرفة المعيشة. ستكون إضافة طبيعية وأنيقة لمكانك.

4. التفاح كملطف للروائح

تعطير المنزل برائحة منعشة

استخدمي التفاح لتعطير منزلك بطريقة طبيعية. قطّعي التفاح شرائح وضعيها في وعاء به ماء مع القليل من القرفة. دعي المزيج يغلي ببطء على الموقد ليفوح العبير في جميع أنحاء منزلك، مما يضفي جوًا متناغمًا ومنعشًا.

5. التفاح في الفن والهوايات

طباعة الأشكال بالنمط الفني

يمكن استخدام التفاح لطباعة تصاميم فنية. قومي بتقطيع التفاح لنصفين وغمسيه في طلاء أو حبر، ثم استخدميه لطباعة الأشكال على الورق أو الأقمشة. هذه الفكرة ستعطيك فرصة للإبداع وستكون نشاطاً ممتعاً للصغار والكبار على حد سواء.

التفاح ليس مجرد فاكهة لذيذة نأكلها، ولكنه أيضًا لديه إمكانات متعددة في العديد من المجالات الأخرى. أضف لمسة من الإبداع والابتكار باستخدام التفاح في حياتك اليومية خارج إطار الطعام.