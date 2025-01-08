انت الأن تتابع خبر قدم الآن: الإتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن فتح باب التوظيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن فتح باب التوظيف به في عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف الإتحاد السعودي لكرة القدم.

وظائف الإتحاد السعودي لكرة القدم

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف الإتحاد السعودي لكرة القدم وهي كالآتي:-

- محلل فيديو.

- مصور فوتوغرافي.

الشروط والمهام المطلوبة لشغل وظائف الإتحاد السعودي لكرة القدم

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الإتحاد السعودي لكرة القدم وهي كالآتي:-

١- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

٢- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال كرة القدم.

٣- القدرة على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة في التصوير والتحليل.

٤- إجادة استخدام برنامج تعديل الصور.

٥- المعرفة الكاملة بنشاط كرة القدم وكل ما يتعلق بها.

٦- تصوير وتحليل دورات المدربين.

٧- إعداد كافة التقارير الشهرية للإدارة الفنية.

٨- إنتاج وإخراج المونتاج كاملاً.

موعد وطريقة التقديم في وظائف الإتحاد السعودي لكرة القدم