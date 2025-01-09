نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثالث عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثالث عشر لموسم 1446هـ اليوم، بحضور جمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي: الشوط الأول مفتوح الدرجات (إنتاج محلي ومستورد) +3 سنوات على مسافة 1600م وحققه الجواد (رويال أفييشن (أمريكا)) لمانع بن عبدالرحمن المانع، فيما حقق الشوط الثاني (ربحت من 1 إلى 3) (إنتاج محلي ومستورد) +4 سنوات على مسافة 1600 الجواد (إسكندرو) لعلي بن عبدالكريم السلوم، ونال الشوط الثالث الدرجة المبتدئة (إنتاج محلي ومستورد) +4 سنوات على مسافة 1800م الجواد (أبوندا) لعبدالله بن حمود العطر.

وحقق الجواد (جوديا) لـصالح بن محمد الحامد الشوط الرابع مفتوح الدرجات (أفراس) إنتاج محلي +4 سنوات على مسافة 1800م، أما الشوط الخامس مفتوح الدرجات إنتاج محلي +4 سنوات على مسافة 1800م حققه الجواد (ماكوفكة) لسعود بن عوض السبهان، وفي الشوط السادس والرئيس مفتوح الدرجات مواليد (2022م) (إنتاج محلي ومستورد) على مسافة 1400م تمكن الجواد (بعدي والله)، فيما الجواد (عالي الزاملية) لأبناء عبدالعزيز العيسى من تحقيق الشوط السابع مفتوح الدرجات للخيل العربية +4سنوات على مسافة 1400م.

وفي نهاية الحفل توج مدير اللجان الفنية عبدالله القوسي مالك الجواد (بعدي والله) حمد بن صالح السلمان بكأس الحفل