بعد الأردن.. كارفور تعلن توقف عملياتها في سلطنة عمان

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 02:09 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت شركة كارفور لسلاسل التجزئة، يوم الثلاثاء السابع من يناير، توقف عملياتها في سلطنة عمان اعتباراً من “تاريخ 7 يناير 2025″، بحسب ما ذكرته صفحة الشركة على فيسبوك.

وقالت الشركة في منشورها: “بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية”.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان مجموعة ماجد الفطيم، وكيل العلامة التجارية العالمية كارفور Carrefour عن إيقاف جميع عمليات كارفور في الأردن، وعدم استمرارها في العمل داخل المملكة اعتباراً من الرابع من نوفمبر.

وكانت كارفور من ضمن العلامات التجارية التي تعرضت لحملة المقاطعة من المتعاطفين بمختلف الدول العربية وغيرها مع الفلسطينيين في غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وضم المقاطعون الشركة للحملة بعد انتشارت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنوداً إسرائيليين يحملون مواد غذائية موضوعة في أكياس عليها شعار كارفور.