سوريا.. تعميم بإعادة الوثائق المسروقة من الأفرع والمؤسسات الأمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 05:26 مساءً - أصدرت وزارة العدل السورية تعميما يقضي بتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية أو السجون والمؤسسات الأمنية لوزارة العدل بدمشق أو العدليات في المحافظات خلال أسبوع.

وجاء في التعميم المؤرخ يوم 5 يناير الجاري: "انطلاقا من واجب وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والمواطنين وجمع الأدلة والوثائق التي من شأنها إدانة المجرمين من فلول النظام البائد عند ملاحقتهم أمام القضاء".

تعميم بإعادة الوثائق التي أخذها البعض من الأفرع أو المؤسسات ذات الطابع الأمني

وأضاف: "يرجى من كافة الأفراد أو المجموعات من مدنيين أو عسكريين الذين استحصلوا على أية وثائق مهما كان نوعها أو مضمونها سواء من الأفرع الأمنية أو السجون أو المؤسسات الحكومية ذات الطابع الأمني العمل على تسليم تلك الوثائق بكافة أشكالها ورقية كانت أو إلكترونية".