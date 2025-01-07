نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار خط بوتاجاز في الخانكة بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها لتداعيات حادث انفجار خط بوتاجاز بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وجهت الوزيرة الجهات المعنية بالإدارة المركزية للحماية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة تقديم مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وتم صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و30 ألف جنيه للمصاب بحالة حرجة في العناية المركزة.

كما حصل المصابون بحروق بنسبة 15% على مبلغ 20 ألف جنيه، في حين تسلم المصابون بحروق طفيفة 10 آلاف جنيه.

وأكدت الوزارة صرف التعويضات القانونية المقررة بناءً على درجة الإصابة، لضمان دعم الأسر المتضررة من الحادث وتخفيف آثار الأزمة.