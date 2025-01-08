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أحمد جودة - القاهرة - يُسافر الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الخميس لإتمام انتقاله لنادي قطر القطري.

موعد رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري

واتفق النادي القطري مع الأهلي على ضم بيرسي تاو بشكل نهائي بدايةً من يناير الجاري.

ومن المنتظر أن يخضع بيرسي تاو للفحص الطبي في مستشفى الطب الرياضي اسبيتار قبل الإعلان رسميًا عن انتقاله لنادي قطر.

وسيزامل بيرسي تاو في نادي قطر أحمد عبد القادر، والذي انتقل للنادي القطري في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.