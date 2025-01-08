الرياضة

موعد رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري

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أحمد جودة - القاهرة - يُسافر الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الخميس لإتمام انتقاله لنادي قطر القطري.

موعد رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري

واتفق النادي القطري مع على ضم بيرسي تاو بشكل نهائي بدايةً من يناير الجاري.

ومن المنتظر أن يخضع بيرسي تاو للفحص الطبي في مستشفى الطب الرياضي اسبيتار قبل الإعلان رسميًا عن انتقاله لنادي قطر.

وسيزامل بيرسي تاو في نادي قطر أحمد عبد القادر، والذي انتقل للنادي القطري في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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