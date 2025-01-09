عاجل.. كهربا يغيب عن مران الأهلي ويفاضل بين العروض

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي تغيب عن مران الفريق اليوم بالتزامن مع مفاضلة اللاعب للعروض المقدمة له ويرحل خلال أيام عن صفوف القلعة الحمراء.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" العروض الليبية المقدمة لمحمود كهربا من الاتحاد والسويحلي بجانب عرض قطري كما انفردنا في وقت سابق".

وأضاف: "الاتفاق سيتم اليوم واللاعب سيوقع على عقود الكترونية ثم يتجه إلى وجهته المقبلة".

واختتم: "خلال الساعات الأخيرة حدثت مشاورات بين كهربا ومحيطه وتم مناقشة العروض المقدمة وبعدما كان السويحلي الأقرب لضم اللاعب إلا إن هناك اتجاه للذهاب إلى الاتحاد الليبي رفقة جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي".