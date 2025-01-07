نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للعودة إلى المنافسات المحلية وذلك بمواجهة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم المباراة والذي يقوده الحكم نادر قمر الدولة.

ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثان، ويتواجد مبروك نبيل حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الصباحي ويعاونه شريف عبد الله.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الدوري الممتاز.