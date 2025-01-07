نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد إنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، ببطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي 2024-2025، عقب الفوز على نظيره إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهداف مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

سجل في الدقيقة 40+2 من الوقت المحتسب بدل الضائع، اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدف الأول، بأسيست من مهدي طارمي

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ثم أضاف اللاعب مهدي طارمي نجم فريق إنتر ميلان الهدف الثاني، في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز ثيو هيرنانديز نجم خط وسط فريق ميلان الهدف الأول في شباك إنتر ميلان، عند الدقيقة 52 بعد تسديدة رائعة.

وسجل كريستيان بوليسيتش مهاجم فريق ميلان هدف التعادل الثاني، عند الدقيقة 80 من الشوط الثاني، بأسيست من تيو هيرنانديز .

وتمكن تامي براهيم مهاجم ميلان، من تسجيل الهدف الثالث في شباك إنتر ميلان، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد تمريرة من رفائيل لياو.