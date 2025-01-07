الإمارات توافق على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:10 مساءً - العربية نت _ قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إن الإمارات وافقت على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على بلاده هذا الشهر.

وأضاف شريف أنه التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة خاصة له إلى باكستان يوم الأحد.

وقال شريف خلال مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون “قال في اجتماع معي… هناك سداد مستحق بقيمة ملياري دولار، وسنمدد أجله”.

وأضاف شريف “طلبت من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشروعات استثمارية رئيسية، وسيكون ذلك مفيدا”.

وتابع قائلا “أكد الشيخ محمد أن الإمارات ملتزمة بهذا الاستثمار وأن البلدين تربطهما علاقات أخوية”.

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وكان الحصول على تمويل خارجي في السابق شرطا أساسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على حزم إنقاذ للدولة التي تواجه أزمة مالية.

ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي في فبراير المقبل المراجعة التالية لبرنامج قروضه لباكستان والتي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.

ويبلغ حجم اقتصاد باكستان 350 مليار دولار. وتشهد البلاد دورات من النمو والتعثر منذ عقود واحتاجت للحصول على 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.