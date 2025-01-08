نشكركم على متابعتكم خبر كيف تفرق بين أعراض فيروس HMPV والأنفلونزا؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 05:50 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يشهد العالم انتشارًا واسعًا للعديد من الفيروسات التنفسية، ومن بينها فيروس HMPV الذي يسبب أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا. في هذا المقال، سنتعرف على هذا الفيروس بشكل أعمق، وسنستعرض أعراضه، وكيفية انتقاله، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى طرق العلاج المتاحة.

ما هو فيروس HMPV؟

فيروس HMPV (Human Metapneumovirus) هو فيروس تنفسي شائع يسبب أعراضًا تشبه نزلات البرد والإنفلونزا. على الرغم من أنه اكتشف مؤخرًا، إلا أنه أصبح أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي السفلي، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

أعراض فيروس HMPV:

السعال: هو العرض الأكثر شيوعًا، وقد يكون جافًا أو مصحوبًا بلغم.

الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم.

احتقان الأنف: انسداد أو سيلان الأنف.

ضيق في التنفس: صعوبة في التنفس، خاصة عند الأطفال.

الصفير: صوت صفير عالي النبرة أثناء التنفس.

التعب العام: الشعور بالتعب والإرهاق.

كيف يختلف HMPV عن الفيروسات الأخرى؟

على الرغم من أن أعراض HMPV تشبه أعراض الإنفلونزا والبرد، إلا أن هناك بعض الفروق الدقيقة:

البداية التدريجية للأعراض: على عكس الإنفلونزا التي تبدأ أعراضها بشكل مفاجئ، تتطور أعراض HMPV بشكل تدريجي.

الصفير وصعوبة التنفس: تعتبر هذه الأعراض أكثر شيوعًا في HMPV مقارنة بالإنفلونزا.

فقدان حاستي التذوق والشم: أقل شيوعًا في HMPV مقارنة بكوفيد-19.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

الأطفال الصغار: خاصة الرضع والأطفال حديثي الولادة.

كبار السن: بسبب ضعف جهاز المناعة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: مثل الربو وأمراض القلب.

كيف ينتشر الفيروس؟

ينتشر فيروس HMPV عن طريق:

القطرات التنفسية: عند السعال أو العطس.

ملامسة الأسطح الملوثة: ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

الوقاية من فيروس HMPV:

غسل الأيدي بانتظام: بالماء والصابون.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس: باستخدام منديل ورقي.

تجنب الاتصال الوثيق: مع الأشخاص المرضى.

التطعيم ضد الإنفلونزا: على الرغم من أنه لا يوجد لقاح خاص بـ HMPV، إلا أن التطعيم ضد الإنفلونزا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى التنفسية.

العلاج:

لا يوجد علاج محدد لفيروس HMPV، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام. ومع ذلك، يمكن تناول الأدوية لتخفيف الأعراض مثل:

مسكنات الألم: لتخفيف الحمى وآلام العضلات.

أدوية السعال: لتخفيف السعال.

مزيلات الاحتقان: لتخفيف احتقان الأنف.

هذا وفيروس HMPV هو أحد الفيروسات التنفسية الشائعة التي يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة، خاصة عند الأطفال وكبار السن. من خلال اتباع التدابير الوقائية البسيطة، يمكننا حماية أنفسنا وعائلاتنا من هذا الفيروس.