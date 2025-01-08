محمد صلاح مطلوب في الهلال لتعويض نيمار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 05:50 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مرشح لتعزيز صفوف الهلال السعودي، خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح يرتبط بعقد مع الريدز، ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الهلال يدرس تعزيز هجومه قبل مونديال الأندية، ووضع النجم المصري في مقدمة الخيارات.

ويريد الهلال ضم محمد صلاح ليكون بديلاً للبرازيلي، نيمار جونيور، الذي غاب لفترات طويلة عن الزعيم بسبب الإصابة، فضلاً عن انتهاء عقده، الصيف المقبل.

وبالإضافة للهلال، يرتبط صلاح بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان.