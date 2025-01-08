تعرف عليها .. نصائح هامة للوقاية من حساسية الأنف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 05:50 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

حساسية الأنف من المشاكل الصحية الشائعة التي تؤثر على حياة الكثيرين، وتسبب أعراضًا مزعجة مثل العطس، والحكة، وسيلان الأنف، واحمرار العينين. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق للوقاية من هذه الحساسية وتخفيف أعراضها.

نصائح للوقاية من حساسية الأنف:

تجنب المحفزات: يعد تجنب المواد التي تسبب الحساسية هو الخط الدفاعي الأول. حاول تحديد المواد التي تسبب لك الحساسية، مثل حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات، أو الغبار، وتجنب التعرض لها قدر الإمكان.

ابقِ منزلك نظيفًا: نظف منزلك بانتظام، واستخدم مكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA، وغسل المفروشات بالماء الساخن.

استخدم مرطب الهواء: يساعد مرطب الهواء في الحفاظ على رطوبة الهواء، مما قد يقلل من تهيج الأنف.

ارتدِ قناعًا: ارتداء قناع طبي عند الخروج في الأيام التي يكون فيها تركيز حبوب اللقاح مرتفعًا يمكن أن يساعد في تقليل التعرض للمحفزات.

اغسل يديك بانتظام: يساعد غسل اليدين بانتظام على منع انتشار المواد المسببة للحساسية.

تجنب التدخين: التدخين يزيد من تهيج الممرات الهوائية ويؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية.

استشر طبيبك: إذا كنت تعاني من حساسية الأنف، استشر طبيبك لتحديد العلاج المناسب لك.

نصائح إضافية:

غلق النوافذ والأبواب: خلال فصول السنة التي يكون فيها تركيز حبوب اللقاح مرتفعًا، حاول قدر الإمكان إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة.

استخدم نظارة شمسية: تساعد النظارة الشمسية في حماية عينيك من حبوب اللقاح والغبار.

تغيير الملابس: عند العودة إلى المنزل، قم بتغيير ملابسك فورًا للتخلص من أي حبوب لقاح أو غبار عالقة بها.

لا تستخدم مزيلات الاحتقان بشكل مفرط: يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام مزيلات الاحتقان إلى تفاقم الأعراض على المدى الطويل.

هذا والوقاية من حساسية الأنف ليست بالأمر الصعب، ولكنها تتطلب بعض الالتزام والوعي. باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل أعراض الحساسية وتحسين نوعية حياتك.