نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تواصل دورها المجتمعى بقافلة تنموية لمحافظة قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بالمشاركة فى فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة التنمية الشاملة لمحافظة قنا مركز فرشوط برعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وأ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ.د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب وأ.د. طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس والإشراف الفني اللواء حسام الشربيني أمين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدمت القافلة خدماتها الطبية لأكثر من ٣٥٠٠ مستفيد خلال أربعة أيام متتالية وذلك من خلال عيادات القافلة التى ضمت عشر تخصصات مختلفة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدماتها الدوائية بالمجان، تم تحويل الحالات المرضية التى تستلزم تدخل طبى أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

كما تم تقديم حملات توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة تناولت موضوعات متنوعة تهدف لتنمية الوعى لدى الطلاب منها: مهارات تعديل السلوكيات السلبية، القيم والأخلاق ودورها في بناء المجتمع، مخاطر الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع، العادات الصحية للوقاية من الأمراض.

وضمن مشروع "مصر بلا أمية" عقد مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار امتحان فورى ل "٥١" فرد واستكتاب ل "٤٠" فرد. وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى وهيئة الشئون الإجتماعية بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر تم توزيع ٥٠٠ بطانية وعدد من المساعدات الغذائية.

وقد تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أعمال القافلة وأعرب عن تقديره للقائمين على هذه القافلة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ قوافل مماثلة تقدم خدمات طبية وإنسانية ملموسة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

أكدت أ.د. غادة فاروق أن قافلة الجامعة التنموية لخدمة أهالى محافظة قنا تأتى ضمن خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لاطلاق عدد من قوافل التنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر ضمن أنشطة مبادرة بداية، حيث تم تنفيذ قوافل تنموية شاملة متتالية إلى محافظات: الشرقية - سوهاج - البحر الأحمر - - حلايب وشلاتين" إلى جانب تنفيذ عدد من القوافل التنموية داخل محافظة القاهرة وذلك فى إطار دور الجامعة المجتمعى لخدمة أهالى المناطق الأكثر احتياجًا.