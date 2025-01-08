نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يتيح خدمة حجز وشراء الإصدارات عبر واتساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإتاحة خدمة جديدة لحجز وشراء إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عبر تطبيق واتساب، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوصول إلى الإصدارات الدينية والثقافية وتسهيل عملية اقتنائها للجمهور.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير خدمات المجلس، بما يواكب التطورات التكنولوجية.

وأطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخدمة تحت إشراف مباشر من الأمانة العامة، إذ تتيح الخدمة للجمهور اختيار الكتب والإصدارات المتاحة والتواصل بسهولة عبر الرقم 01008596837 لإتمام عملية الحجز والشراء. وتهدف الخدمة إلى تلبية احتياجات القُرّاء والمهتمين بالمعرفة الدينية والثقافية بطريقة سهلة ومباشرة، مع ضمان توفير أحدث الإصدارات بجودة متميزة وأسعار تنافسية.

ويؤكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استمراره في تقديم المزيد من الخدمات التي تعزز من دوره الثقافي والدعوي، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن المزيد من التحديثات لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للجمهور.