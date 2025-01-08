نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدام ناري بين كولر ولجنة التخطيط في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء في الساعات الأخيرة عن نية رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة مختار مختار عقد جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة أسباب الخسارة المفاجئة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. تأتي هذه الخطوة بهدف الوقوف على بعض النقاط الفنية غير الواضحة ومراجعة الأداء.

مارسيل كولر يرفض تدخل لجنة التخطيط في شؤونه الفنية

كشف الإعلامي محمد شبانة خلال تصريحات إذاعية أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر يرفض أي تدخل من لجنة التخطيط في الجوانب الفنية لعمله. وأوضح قائلًا:

"كولر لن يسمح للجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي بالتدخل في عمله الفني."

وأضاف: "إذا كانت هناك جلسة، فسيقتصر النقاش على الصفقات، وليس الأمور الفنية المتعلقة بالمباريات أو التشكيلات."

وأشار شبانة إلى أن كولر كان قد رفض في وقت سابق الجلوس مع لجنة التخطيط، موضحًا:

"في الفترة الماضية، كولر رفض أي اجتماعات مع لجنة التخطيط، وأنا أرى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لمثل هذه الاجتماعات."

وأضاف: "النادي الأهلي لا يُدار من المدرجات، وهذا الأسلوب قد يسبب ضغطًا إضافيًا على الفريق."

انتقادات شبانة لفكرة الاجتماع

انتقد شبانة فكرة دعوة لجنة التخطيط لعقد اجتماع مع كولر بعد مباراة شباب بلوزداد، وطرح تساؤلات حول جدوى الاجتماع في هذه المرحلة الحرجة: