نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهادة البكالوريا المصرية: بوابة التعليم الجديدة قيد النقاش الحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اجتماع وزاري استثنائي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم عرضًا قدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد/ محمد عبد اللطيف، حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يهدف ليكون بديلًا حديثًا عن شهادة الثانوية العامة التقليدية. المبادرة تُبشر بثورة في أساليب التعليم والتقييم، وتعد بفرص تعليمية ودولية موسعة.

الفلسفة التعليمية لنظام البكالوريا

استهل الوزير عرضه بتوضيح فلسفة النظام الجديد، مشيرًا إلى أن البكالوريا المصرية ترتكز على:

تنمية المهارات الفكرية : الابتعاد عن الحفظ والتلقين نحو التفكير النقدي.

: الابتعاد عن الحفظ والتلقين نحو التفكير النقدي. التعلم متعدد التخصصات : دمج المواد العلمية والأدبية والفنية.

: دمج المواد العلمية والأدبية والفنية. التقييم المستمر : تقسيم المواد على عامين مع فرص امتحان متعددة.

: تقسيم المواد على عامين مع فرص امتحان متعددة. الاعتراف الدولي: تعزيز الفرص الأكاديمية والوظيفية عبر شهادات معتمدة عالميًا.

هيكل شهادة البكالوريا المصرية

تتكون شهادة البكالوريا من مرحلتين:

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): تشمل مواد أساسية كالتربية الدينية، اللغة العربية، والرياضيات، بجانب مواد خارج المجموع مثل البرمجة وعلوم الحاسب. المرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي): مواد أساسية لجميع التخصصات مثل اللغة العربية والتاريخ.

مواد تخصصية حسب اختيار الطالب (الطب، الهندسة، الأعمال، الآداب والفنون).

فرص امتحانية متعددة وتنظيم دقيق

أوضح الوزير أن الامتحانات تُعقد مرتين سنويًا، مع إمكانية إعادة المحاولة مقابل رسوم رمزية، مؤكدًا أن جميع المحاولات تُسجل ويُرسل ملفها لمكتب التنسيق. كما يُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية لفتح مسارات جديدة، مع تحديد حد أقصى لأربع سنوات دراسية للمرحلة الرئيسية.

نقاش وزاري حيوي وصيغة نهائية مرتقبة

شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا بين الوزراء استمر ساعتين، انتهى بموافقة مبدئية على التصور المطروح. وجه الدكتور مدبولي بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مع طرح الصيغة النهائية للحوار المجتمعي قبل التطبيق الفعلي.

خاتمة: التعليم المصري في منعطف جديد

إن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، واضعًا الطلاب في قلب العملية التعليمية، ومتيحًا لهم فرصًا أوسع على المستويين المحلي والدولي.