نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الدينية" تعلن عن إقامة الدورة العلمية الأولى بعنوان "التأسيس الفقهي" في رحاب المسجد الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إقامة الدورة العلمية الفقهية الأولى من نوعها في المسجد الحرام لعام 1446هـ، تحت عنوان "التأسيس الفقهي"، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الثاني من شهر شعبان القادم للعام ١٤٤٦هـ.

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية إقامة الدورة العلمية الفقهية الأولى التي تزدان بها رحاب المسجد الحرام، تحت عنوان "التأسيس الفقهي"، التي تُنظم بمشاركة نخبة مباركة من أصحاب المعالي والعلماء الأجلاء وأئمة المسجد الحرام والباحثين المتميزين والاستفادة من هذا المنهل العلمي الذي يعنى بتأصيل العلوم الشرعية، ولا سيما علم الفقه، الذي يهدف إلى بناء الملكَة الفقهية وتعزيز قدرة الفرد على الاستنباط الفقهي السليم والتكييف الشرعي للنوازل المعاصرة والفتوى المتوازنة والمنضبطة.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون نقطة انطلاق حقيقية لإثراء تجربة القاصدين وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال في الطرح الفقهي، بما يتماشى مع رسالة الحرمين الشريفين العالمية، ويسهم في دعم الريادة الفكرية والعلمية للمملكة وقيادتها في نشر قيم العلم والحضارة.

ويشارك في الدورة العلمية الفقهية نخبة من أصحاب المعالي العلماء والفضيلة وأئمة المسجد الحرام والباحثين.

وتقام الدورة في كرسي الدورات العلمية بالدور العلوي بتوسعة الملك فهد أمام باب رقم (79)، كما تم تخصيص أماكن للنساء لحضور الدورة، مع إمكانية الحضور شخصيًا أو المشاركة عن بُعد.

وتتضمن الدورة فعاليات، وورش عمل واختبارات دورية وتوزيع هدايا يومية وشهادات معتمدة للحضور، في خطوة تعكس حرص الرئاسة على تعزيز المحتوى العلمي وتقديمه بأسلوب حديث وشامل.

ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط المرفق للمشاركة عن بعد، "رابط الدورة الفقهية للتسجيل في الدورة العلمية "التأسيس الفقهي" ‏https://forms.gle/VKq9ttf1hHJ4dZPU9.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود ولاة الأمر -حفظهم الله- لإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالم أجمع وبشتى اللغات، وذلك وفق إستراتيجية الرئاسة لتعزيز دور الحرمين الشريفين كمركز إشعاع علمي وإرشادي عالمي مبني على تعزيز قيم الوسطية والاعتدال