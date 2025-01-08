انت الأن تتابع خبر المعاقبة بغرامة مالية عند نقل أو نشر تسجيلات كاميرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تنص على حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

كما أوضحت الوزارة أن من يخالف ذلك سيعاقب بغرامة قدرها "20,000" ريال، وتشمل كل من ينقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام ، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات ، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية تهدف إلى حفظ الأمن والأمان في جميع أنحاء المملكة ، وتحافظ على خصوصية المواطنين ، وتوضح الوزارة أن إصدار مثل هذه العقوبات يحد من انتهاك خصوصية المواطنين ، ويوفر الاستقرار المجتمعي في مختلف أنحاء المملكة وذلك لضمان كافة الحقوق للمواطنين والحفاظ على استقرارهم،كما اهابت وزارة الداخلية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة حتي لا يقع أحد تحت العقوبة التي أقرها القانون.