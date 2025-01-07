موعد مباراة ميلان القادمة عقب التتويج بكأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، بطولة كأس السوبر الإيطالي عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.

ونجح فريق ميلان في تحقيق فوزًا قاتلا على غريمه التقليدي إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بكأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة ميلان القادمة عقب التتويج بكأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ميلان مع نظيره كالياري في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإيطالي، يوم 11 من شهر يناير الجاري الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة ميلان ضد كالياري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.