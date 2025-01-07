نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية: حماية الوقف وحسن استثماره أولى اهتماماتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت هيئة الأوقاف المصرية اجتماعًا مهمٌَما لمجلس الإدارة برئاسة أحمد عطية؛ لمتابعة أحوال الوقف الخيري وعرض المستجدات بشأنه. جاء الاجتماع بالتزامن مع جهود الدولة المصرية في الاهتمام بالوقف الخيري، وضمن استمرارها في رعاية الوقف واستثماره بكفاءة عالية.

استعرض المجلس في خلال الاجتماع الجهود المبذولة في تنمية الوقف، إضافة إلى الضوابط المقررة لتحقيق المساهمة الوطنية والاجتماعية لأمواله، وذلك وفقًا لشروط الواقفين.

أكد رئيس الهيئة أن رعاية الوقف الخيري تعد أولوية قصوى للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على حسن إدارة أموال الوقف وأصوله، مع السعي لاستثماره على أكمل وجه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وجه رئيس الهيئة -أيضًا- بتذليل أي عقبة قد تواجه المتعاملين مع الهيئة، والرد الفوري على جميع الشكاوى المقدمة، فضلًا عن متابعة منظومة الأداء في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتقييم التحديات الحالية وسبل مواجهتها.

اختتم رئيس الهيئة الاجتماع بتأكيد أهمية متابعة تنفيذ استراتيجيات الهيئة بما يخدم الوطن والإنسان، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع المجالات.