نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توما هوك" بطل لتاسع سباقات ميدان الفروسية بالجوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الجواد توما هوك للمالك إسطبل ذيب المراقيب والمدرب عبدالله السمرين كأس الشوط الخامس والرئيسي في تاسع سباقات ميدان الفروسية بمنطقة الجوف، متفوقًا على الجياد المشاركة في الشوط الرئيس على دعم إمارة منطقة الجوف.

وشهدت منافسات الحفل التاسع، تنافس الجياد في خمسة أشواط متتالية على المراكز الأولى، سجل فيها المركز الأول في الشوط الأول الجواد "نشيان" للمالك إسطبل ذيب المراقيب، والمركز الأول في الشوط الثاني الجواد "درة النخبة" للمالك أبناء سليم الروضان، والمركز الأول في الشوط الثالث "جوهرة الميق" للمالك عبدالعزيز المديني، والمركز الأول في الشوط الرابع "البيدخ" للمالك أبناء سليم الروضان، وكرم مدير ميدان الفروسية أحمد القايد المراكز الأولى.

وتنافست الجياد المشاركة في الحفل التاسع بواقع 57 جوادًا مشاركًا، تشكل سباقات الفروسية لهم مضمار منافسات أسبوعية على دعم إمارة منطقة الجوف