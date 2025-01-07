كورة لايف: بث مباشر الهلال×الاتحاد ربع نهائي كأس الملك دون توقف الآن

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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف بث مباشر الهلال×الاتحاد ربع نهائي كأس خادم الحرمين بث مباشر دون توقف..الهلال والاتحاد قمة مرتقبة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك اليوم بث مباشر دون توقف (تفاصيل)

تترقب الجماهير السعودية مواجهة نارية ومثيرة تجمع بين الهلال والاتحاد، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، في إطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تعد هذه المباراة من أبرز المواجهات التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية، نظرًا للتنافس الكبير بين الفريقين والتاريخ الحافل الذي يجمعهما.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك اليوم بث مباشر

حيث تُقام المباراة في تمام الساعة:

• 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

• 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

على ملعب "المملكة أرينا" الذي يُتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا يضفي المزيد من الحماس على الأجواء.

القنوات الناقلة والبث المباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي توفر تغطية مميزة للمباريات المحلية، مع تعليق مميز من عبدالله الحربي ومحمد حسين.

كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة "شاهد VIP" الرقمية بجودة بث عالية، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة من أي مكان.

تاريخ المواجهات بين الهلال والاتحاد قبل مباراة اليوم في ربع نهائي كأس الملك

حيث يملك الهلال والاتحاد تاريخًا حافلًا من المباريات التي حملت طابع الندية والإثارة.

و في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حقق الهلال تفوقًا واضحًا بفوزه في خمس مباريات متتالية:

– الهلال 3-1 الاتحاد (21 سبتمبر 2024)

– الدوري السعودي الهلال 2-1 الاتحاد (30 أبريل 2024)

– كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال 4-1 الاتحاد (11 أبريل 2024)

– كأس السوبر السعودي الهلال 2-0 الاتحاد (12 مارس 2024)

– دوري أبطال آسيا الهلال 2-0 الاتحاد (5 مارس 2024)

– دوري أبطال آسيا

الهلال ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع للفريقين الاتحاد ضد الهلال اليوم في ربع نهائي كأس الملك

• تشكيل الهلال:

√ حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

√ الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، روبن نيفيز.

√ الهجوم: سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، مالكوم.

• تشكيل الاتحاد:

√ حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

√ الدفاع: أحمد حجازي، زياد الصحفي، مد الله العليان، مهند الشنقيطي.

√ الوسط: كورونادو، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله.

√ الهجوم: رومارينيو، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد.

أهمية المباراة للفريقين الاتحاد ضد الهلال اليوم في ربع نهائي كأس الملك

حيث تمثل المباراة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لمواصلة مشوارهما في البطولة، إضافة إلى تعزيز مكانتهما كقوتين رئيسيتين في الكرة السعودية.

√ الهلال: يسعى لمواصلة سيطرته على البطولات المحلية، وإثبات أنه الأقوى حاليًا بفضل تشكيلته الغنية بالنجوم.

√ الاتحاد: يهدف إلى استعادة الثقة بعد سلسلة نتائج متذبذبة، والفوز على الهلال سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

تحليل نقاط القوة للفريقين الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

√ الهلال: يمتاز الهلال بتنظيمه الهجومي القوي، بقيادة لاعبين مميزين مثل سالم الدوسري ومالكوم، مع خط وسط متماسك يقوده سلمان الفرج وروبن نيفيز.

ويعتمد الفريق على الاستحواذ والسيطرة على منتصف الملعب لفرض أسلوبه في اللعب.

√ الاتحاد: يركز الاتحاد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، مستفيدًا من خبرات رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

كما يتمتع الفريق بمرونة تكتيكية تسمح له بالتعامل مع ضغط الهلال بشكل جيد.

عوامل الحسم في المباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

• الهلال: قوة الهجوم واستغلال الكرات الثابتة.

• الاتحاد: تماسك الدفاع وسرعة الارتداد.

ويكون دعم الجماهير في ملعب "المملكة أرينا" سيكون له تأثير كبير على مجريات اللقاء.

و رغم الأفضلية التاريخية والأداء القوي للهلال، إلا أن الاتحاد يمتلك القدرة على مفاجأة خصمه، خاصة إذا استغل الأخطاء الدفاعية للهلال.

المباراة تبدو متقاربة، ولكن أفضلية طفيفة تميل لصالح الهلال بفضل استقراره الفني والبدني.

تعد مباراة الهلال والاتحاد من أبرز مواجهات الموسم، حيث تحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الحماس والندية.

و الجماهير على موعد مع 90 دقيقة من المتعة الكروية، في لقاء يُتوقع أن يكون أحد أفضل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا العام.