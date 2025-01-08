محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية ويشهدان تسليم الموقع الخاص بإنشاء فرع دار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:29 مساءً - استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الأربعاء فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في إطار زيارة فضيلته للمحافظة.

وقد رحب محافظ الدقهلية بفضيلة المفتي معربًا عن تقديره وسعادته بهذه الزيارة، قائلًا: شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الدين الإسلامي والذي أثرى الفتوى في مصر بآرائه الفقهية الحكيمة والمستنيرة، والتي يسترشد بها الناس في أمور دينهم ودنياهم.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور البارز لفضيلة مفتي الجمهورية، الذي يعمل فيه بكل جهد للحفاظ على المكانة الرائدة لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح الدين.

من جهته أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن سعادته البالغة لحفاوة استقبال محافظ الدقهلية، معربًا عن تقديره لجهود المحافظ الملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لافتًا إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلامًا في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

وقد شهدت الزيارة تسليم موقع لإنشاء مقر فرع الإفتاء بالدقهلية بشارع الجيش بمدينة المنصورة على مساحة حوالي 430 مترًا، وأكد المحافظ توفير سبل الدعم والتعاون المطلوب لسرعة الانتهاء من إنشائها.

ووجه فضيلة مفتي الجمهورية الشكر لمعالي المحافظ، مؤكِّدًا أن دار الإفتاء المصرية لديها خطة طموحة للانتشار في شتى محافظات الجمهورية من أجل تقديم الخدمة الإفتائية والدينية لطالبيها.

وخلال اللقاء أهدى محافظ الدقهلية درع المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية تقديرًا له ولزيارته للمحافظة.